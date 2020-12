Furto a bordo di un barchino a motore, due denunciati

Due giovani kossovari, Z.L, di 19 anni e G.N., di 18 anni, residenti a Treviso e con precedenti alle spalle, sono stati denunciati dai carabinieri di Dosson per furto aggravato in concorso. I due si sono resi responsabili di un furto all'interno di un'imbarcazione a motore avvenuto lo scorso 19 settembre ai danni di un 55enne della zona. La piccola barca era ormeggiata presso il porto fluviale "Ennio Nardi" di Casier. All'interno del natante era stata trovata, dai vigili del fuoco che l'avevano recuperata, della polvere blu che si è rivelato essere il contenuto di un estintore (che venne trafugato) che i ladri avevano svuotato all'interno. Ad incastrare i malviventi sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.