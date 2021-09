Via Santi, 53

Ricovero attrezzi distrutto dalle fiamme, paura per una bombola di gas

Allarme in mattinata a Casier in via Santi. Un uomo di 81 anni è rimasto ustionato ad un bracciao tentando di spegnere il rogo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118