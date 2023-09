Mette in vendita la moto d'epoca on line, i truffatori gli spillano 1500 euro

Negli ultimi anni, complice il Covid-19, le truffe on line hanno avuto un aumento esponenziale, con i carabinieri sempre più spesso impegnati a contrastare questo fenomeno. Le ultime operazioni hanno visto ben sei persone denunciate alla Procura di Treviso. Il caso più singolare riguarda un 70enne di Casier che ha messo in vendita, su un portale di annunci on line, una moto d'epoca. L'anziano è stato purtroppo contattato da due aspiranti acquirenti, un 36enne di Trieste e un 42enne di Venezia, che lo hanno attirato nella classica "truffa inversa", invitandolo ad uno sportello postamat e qui, guidandolo passo passo, inducendolo a versare 1500 euro su tre carte prepagate Postepay.

Tre giovani originari di Bari, due ragazzi di 22 e 19 anni e una ragazza 18enne, sono stati denunciati sempre per una truffa inversa ai danni di una 19enne che ha versato 150 euro nell'ambito di una trattiva per l'acquisto di un paio di scarpe. Vittima di una truffa anche un operaio 44enne di Vedelago che aveva messo in vendita 70 vinili da collezione e si è visto alleggerire il conto corrente di 125 euro, finiti su una carta prepagata riconducibile ad un 43enne di Brindisi che è stato denunciato.