Muore dopo quattordici anni di coma, venerdì i funerali di Marika Zanco

Era il 14 settembre del 2009 quando Marika Zanco, che al tempo dei fatti aveva 39 anni, rimase vittima di un tremendo incidente stradale: la sua auto era scivolata su una macchia di gasolio presente sulla strada, lungo via Guizzetti in prossimità del ponte sul Dosson, a Casier. La Clio con alla guida la 39enne era sbandata paurosamente finendo per schiantarsi contro un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Marika cadde in coma e non si riprese più. Fino al 30 agosto scorso quando il suo cuore, fiaccato da un così lungo stato vegetativo, ha cessato di battere per sempre.

I funerali della Zanco, che lascia il figlio Matteo, la sorella, la mamma e il compagno, erano previsti per lunedì 4 settembre ma dalla Procura non era ancora arrivato il nulla osta per le esequie. Un piccolo contrattempo (l'atto è stato firmato l'altro ieri) che ha causato lo spostamento dell'ultimo saluto alla donna, che era molto conosciuta a Dosson e considerata un punto di riferimento all'Israa dove lavorava come impiegata, a venerdì 8 settembre, alle ore 15,30, nella chiesa parrocchiale.

Il mezzo pesante responsabile dello sversamento di gasolio che causò la tragedia non venne mai trovato. La famiglia venne comunque risarcita attraverso il Fondo nazionale per le Vittime della Strada.