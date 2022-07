Carenze ingienico-sanitarie e sporcizia, nido e scuola per l'infanzia chiusi dai Nas

Intervento del nucleo Nas dei carabinieri di Treviso, nei giorni scorsi, in un nido e scuola per l'infanzia dell'hinterland. I militari hanno constatato una situazione igienico-sanitaria non idonea alla permanenza dei bambini nella struttura, a causa di alcune carenze legate alla pulizia degli ambienti, alcuni dei quali caratterizzati da presenza di polvere o superfici non pulite a dovere. La titolare della struttura, temporaneamente chiusa dai militari dopo l'ispezione, è stata sanzionata a invitata a far svolgere una pulizia a fondo, all'interno. Già domani, 29 luglio, le decine di bimbi che ogni giorno frequentano nido e materna, potranno tornare a giocare normalmente.