Scivola mentre sta lavorando su bancali di legno, infortunio a un 59enne

Intorno alle 16 di oggi 17 febbraio i sanitari del 118 e i Carabinieri sono intervenuti in via al Bigonzo a Casier presso una ditta di calzature dove alcuni addetti stavano operando su dei bancali in legno. Per cause in corso di accertamento uno degli operai, un 59enne italiano, sarebbe caduto riportando lesioni. È stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso.