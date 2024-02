Casier, ecco la nuova ciclopedonale tra Dosson e zona industriale Bigonzo

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione del primo stralcio del progetto che prevede il collegamento ciclo-pedonale tra le località di Dosson e Z.I. Bigonzo (Via Santi), per uno sviluppo complessivo di oltre 1 km. Il progetto, che nasce con l’obie­ttivo di conne­ttere le frazioni “La Sicilia”, “Z.I. Bigonzo” e le case isolate lungo Via Santi e Via Zermanese Vecchia, alla zona centrale di Dosson, ha ottenuto nel mese di settembre 2023 l’approvazione dei lavori di realizzazione del primo stralcio. L’ambito di tale intervento interessa il tratto compreso tra Via Pioveghe e Via Orioli, dove è prevista una pista ciclopedonale larga di 2,50 m.

Il progetto nasce altresì in risposta alla crescente richiesta di mobilità alternativa (pedonale e ciclabile) e di messa in sicurezza dell’utenza debole in un tra­tto di strada che risulta attualmente pericoloso e caratterizzato da una carreggiata stre­tta, al fine di consentire un utilizzo promiscuo sicuro (ciclo-pedonale e automobilistico). «La realizzazione di questo itinerario ciclo-pedonale rappresenta un’opportunità di valorizzazione ambientale e culturale, e contribuisce alla crescita del nostro territorio» commenta il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto. La ditta affidataria dei lavori è la Adriastrade S.R.L. di Monfalcone (GO).