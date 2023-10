Disordini alla ex caserma Serena, il processo finisce con tre condanne

Un anno e otto mesi per il senegalese 32enne Abdourahmane Signate e il maliano 28enne Mohammed Traore, due anni per il gambiano di 27 anni Amadou Toure. Si è concluso cosi oggi, 20 ottobre, il processo di primo grado ai tre stranieri, tutti richiedenti asilo, ritenuti i responsabili della sommossa avvenuta all'inizio dell'estate del 2020 nel hub per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena di Dosson di Casier. I tre erano accusati di saccheggio, devastazione e sequestro di persona ma sono stati condannati solo per uno dei sequestri, mentre per gli altri capi d'imputazione sono stati assolti. La pena è peraltro sospesa. La Procura di Treviso, che nel corso dell'arringa conclusiva aveva invocato il riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva chiesto 6 anni. Gli avvocati difensori (gli avvocati Barnaba Battistella, Giuseppe Romano e Martina Pincirolli) hanno preannunciato il ricorso in appello. La corte si è data 90 giorni per le motivazioni.

Signate, Traore e Toure erano finiti nei guai con la giustizia tre estati fa. Avrebbero saccheggiato e devastato l'immobile e avrebbero bloccato, usando anche violenza, gli operatori della Nova Facility, gestore del centro, e il personale medico. Con loro era finito in manette anche Chaka Outtara, ivoriano di 23 anni, che si è però suicidato nel carcere di Verona dove era recluso in regime di isolamento.

La rivolta era scoppiata quando il personale medico dell'Uls 2 si trovava all'interno dell centro per comunicare l'esito dello screening anti Covid-19 effettuato il giorno prima sui profughi. Appena si diffuse la notizia di una positività di un operatore pakistano e si palesò la possibilità di un'altra quarantena qualcuno fra i migranti, preoccupato anche per il proprio posto di lavoro, ha reagito con violenza: alcuni operatori della società che gestisce il centro e personale della Uls 2 si rifugiarono in una stanza dove gli immigrati avrebbero impedito loro di uscire con violenze e minacce. Poi arrivò la decisione della forze dell'ordine di intervenire in tenuta anti sommossa per sedare la protesta che non si era placata, mentre gli stranieri lanciavano sassi e oggetti contro i poliziotti e avrebbero devastato il centro. Nel corso del processo erano stati sentiti anche Sergio Zulian, segretario del sindacato Adl Cobas, e un ospite del centro. Entrambi avevano parlato delle gravi e evidenti falle nelle procedure anti covid da parte della Nova Facilty.

Soddisfazione per l'esito finale del processo è stata espressa dalla portavoce del collettivo Django di Treviso Gaia Righetto. «Abbiamo raccontato tante volte la storia di Abdourahmane, Amadou e Mohammed - afferma Gaia Righetto - quello che forse non si percepiva era la cura, l'apprensione, la paura, la rabbia che si celavano dietro ai comunicati e ai racconti. Oggi questi tre giovani uomini possono tirare un sospiro di sollievo perché le richieste del pubblico ministero di 6 anni e mezzo di condanna per devastazione e saccheggio sono state rimandate al mittente».

«Il castello accusatorio, cioè l'incredibile accusa di "Devastazione e saccheggio" - prosegue - è stato spazzato via. Sono stati condannati ad una pena decisamente inferiore, un anno e 8 mesi, che di fatto hanno già scontato dato che hanno vissuto tre anni tra il carcere e le misure cautelari. Oggi sono liberi, anzi il Tribunale ha stabilito che non avrebbero nemmeno mai dovuto andare in carcere. E questo è un fatto gravissimo, dal momento che le accuse montate contro di loro hanno determinato il più atroce dei crimini: la condanna a morte! Perché sì, Chaka Ouattara che a 23 anni si è tolto la vita nel carcere di Verona in cui si trovava recluso in isolamento da tre mesi, è stato condannato a quell'epilogo».

«Questa vicenda - continua la Righetto - ci ricorda molto la recente sentenza del processo contro Mimmo Lucano, anche per lui l’accusa aveva chiesto pene esemplari per delle accuse totalmente infondate. La storia è la stessa dei processi ai presunti scafisti anche loro costretti ad anni di carcere e poi assolti perché erano solo dei giovani costretti a guidare i barconi galleggianti in cambio di un passaggio verso un paese sicuro. Tutti hanno subito inutilmente la gogna pubblica e mediatica con il solo scopo di alimentare l’odio e le propaganda politica di beceri personaggi al potere. Nel nostro caso è risultato evidente che non c'è stata né devastazione, né saccheggio, che nessuno si è fatto male, nessuno è stato in pericolo, le cose erano state danneggiate precedentemente ai fatti relativi al processo. Addirittura sono state concesse le attenuanti perchè i ragazzi si trovavano in una palese situazione di mala gestione della Caserma Serena, in cui sono stati fatti contagiare dal Covid, trattati come le bestie. Per questo gli avvocati faranno comunque appello per ottenere l'assoluzione completa e perchè si riconosca che loro sono state le vittime e sul banco degli imputati ci deve stare chi ha gestito quella situazione».

«Ora - conclude - pretendiamo che i responsabili della Caserma Serena, tra tutti Marinese, chiedano scusa, si dimettano, se ne vadano perché quello che hanno fatto e fanno all'interno del CAS merita una condanna, politica etica ed umana. Vogliamo che tutte quelle che pretendono essere anime belle del centro sinistra e che a suo tempo chiesero pubblicamente la condanna pesante dei "facinorosi" spariscano dalle piazze, si vergognino. Avete le mani sporche del sangue di Chaka, della sofferenza di Amadou, Abdou e Mohammed. Il nostro è un grido di liberazione e di rabbia e auguriamo ai tre ragazzi finalmente una vita nuova e degna di essere vissuta da uomini liberi».