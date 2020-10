Spaccio di hashish, denunciato un 21enne

Da tempo gli investigatori dell'Arma erano sulle sue tracce, sospettando che gestisse una piccola rete di spaccio nella zona di Casier. Per questo motivo un 21enne della zona è stato sottoposto, nei giorni scorsi, ad una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri della stazione di Dosson che hanno rinvenuto tra le mura domestiche un piccolo quantitativo di hashish, 23 grammi in tutto. La droga è stata posta sotto sequestro e per il 21enne è scattata una denuncia alla Procura per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione svolta dai militari è avvenuta attraverso un decreto emesso dall'Autorità giudiziaria che ha accolto quanto era emerso, in precedenza, nel corso dell'indagine che aveva riguardato il giovane pusher. Gli accertamenti da parte dei militari di Dosson proseguiranno anche nelle settimane a venire per avere un chiaro ancor più nitido della sitazione: si cercano in particolare riscontri circa l'ampiezza del giro di spaccio, da quanti clienti fosse composto, se tra loro vi fossero minorenni, se vi siano o meno altri complici e quale sia il canale di rifornimento utilizzato dal 21enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.