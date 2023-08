Traffico di cocaina, arrestati tre spacciatori

I Carabinieri della Compagnia di Treviso, a seguito di un’indagine finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, venerdì sera 25 agosto hanno tratto in arresto un 24enne, un trentenne e un 23enne, tutti di origini albanesi, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Un 31enne del capoluogo risulta invece denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso dell’operazione, svolta a Casier, i militari hanno sorpreso il 24enne intento a cedere una dose di cocaina al trevigiano. Nel tentativo di opporsi al controllo, l’acquirente avrebbe effettuato manovre pericolose con l’auto, mettendo a rischio l’incolumità dei Carabinieri, che sono riusciti a intercettare il ragazzo nella propria abitazione al termine di una breve fuga, facendosi consegnare la dose di un grammo acquistata poco prima.

Contestualmente è stata perquisita l’auto del 24enne albanese che aveva ceduto la sostanza, rinvenendo tre dosi di cocaina pari a circa 3,3 grammi e 265 euro in contanti, verosimile provento di precedente attività di spaccio.

Ulteriori perquisizioni da parte dell’Arma, estese al suo domicilio (un B&B della Marca), hanno consentito di identificare altri due albanesi e di rinvenire 478 grammi di cocaina suddivisi in 530 dosi, 740 euro in contanti, una bilancia elettronica di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente: tutto è stato sottoposto a sequestro.