Camion frigo finisce fuori strada, al lavoro vigili del fuoco e polizia locale

Facendo una semplice manovra, in retromarcia, per tentare di far passare un'auto che proveniva dall'opposto senso di marcia, le ruote posteriori del camion frigo che stava guidando sono finite fuori strada, bloccando così il mezzo e di conseguenza la strada. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 2 febbraio, poco prima delle 12, lungo via Stretta a Casier (e mai nome fu azzeccato) e ha visto come protagonista l'autista di un autocarro. Per permettere al mezzo di poter riprendere la marcia sono dovuto intervenire le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e alcune pattuglie della polizia locale di Treviso e del consorzio di Mogliano, Preganziol e Casier che hanno deviato il traffico nella zona. L'autista del mezzo, rimasto illeso, sarà sanzionato per aver violato il divieto di transito per veicoli come quello che stava conducendo. Da tempo i residenti della zona lamentano appunto questo malcostume da parte degli autotrasportatori che si fanno regolarmente beffe dei divieti, rischiando peraltro di provocare incidenti.