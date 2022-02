/ Via Bassane

Colpito alla testa da un albero, taglialegna 63enne ferito

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in un terreno agricolo di Pagnano d'Asolo, in via Bassane. L'uomo ha riportato lesioni al cuoio capelluto e un forte trauma cranico: è stato accompagnato dal Suem al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto