Anziana cade in casa e resta immobile a terra per 18 ore: salvata dai vigili

Lunedì sera, mentre si stava per coricare, è caduta a terra, forse per un malore, a pochi passi dal letto, senza più riuscire a rialzarsi. A soccorrere una 84enne, dopo 18 ore trascorse sul pavimento nella sua abitazione di Castelcucco, impossibilitata a raggiungere il telefono, sono stati gli agenti della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa, il vicecomandante Maurizio Bartuccio e l'agente Marco Tommasi. «Eravamo nel posto giusto al momento giusto» dice Bartuccio che ha guidato questa operazione che si è risolta con un ricovero ospedaliero per la donna, sotto choc ma non in pericolo di vita. «Per fortuna ora sta bene e ne siamo contenti» sottolinea il vicecomandante che era stato allertato da una telefonata dei servizi sociali del Comune che seguono la situazione della signora che vive sola. Nella mattinata di oggi, 7 novembre, e anche all'ora di pranzo, quando solitamente le viene recapitato il pasto da un'azienda di refezione, la padrona di casa non ha risposto ne' al telefono ne' al campanello. Bartuccio e Tommasi, intravedendo semiaperto lo scuro di una finestra al primo piano dell'abitazione, hanno rotto il vetro e sono entrati in casa. L'anziana, in stato confusionale ma cosciente, si trovava nella sua camera da letto: per consentire a medico e infermieri del Suem 118 di accedere all'abitazione è stato necessario sfondare la porta d'ingresso, dato che la chiave per aprirla era introvabile ed era stata chiusa dall'interno. L'84enne è stata accompagnata in ospedale a Castelfranco Veneto da un'ambulanza mentre presso l'abitazione è giunta una nipote della donna, informata di quanto accaduto.