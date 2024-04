Grave incidente stradale, muore un ciclista 55enne

Era insieme ad un gruppo di amici, tutti in sella alle loro bici, e si stava dirigendo verso il centro del paese quando una vettura, guidata da un 90enne, lo ha centrato in pieno. Tragedia della strada questa mattina, 7 aprile, a Castelcucco. Alfredo Ceccon, 55anni di Resana, dipendente della Stiga, azienda produttrice di articoli per il giardinaggio di Resana, stava attraversando via Santa Lucia, all'altezza del cimitero, quando è avvenuto un tremendo impatto con un'auto. Il sinistro è accaduto intorno alle 9,30 lungo la strada che da Paderno del Grappa porta a Castecucco. Sul posto è intervenuto il Suem di Crespano e per i rilievi una volante della Polizia Stradale. Secondo le prime ricostruzioni, affidate alla Polizia Unione Montana del Grappa, la macchina avrebbe svoltato verso il cimitero, evidentemente senza accorgersi del gruppo di cicloturisti. Ceccon, correva con il team "R2" come ciclista amatore, è stato sottoposto a un tentativo di rianimazione per circa mezz'ora ma purtotroppo non c'è stato nulla fare.