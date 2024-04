Travolto con la bici da un'auto, indagato il guidatore 90enne

Il caschetto che aveva correttamente indossato putroppo non l'ha salvato: Alfredo Ceccon, 55 anni di Resana, di professione operaio, è morto ieri, 7 aprile, sull'asfalto di Castelcucco travolto da un'auto, guidata da un anziano di 90 anni, che improvvisamente avrebbe svoltato prendendo una laterale che portava al cimitero. Il guidatore della vettura, una Lancia Musa, è stato indagato con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo una volta fermato dalla Polizia Locale non aveva con sé la patente di guida: il documento è stato però trovata nelle ore successive, dimenticato a casa.

Sarà una perizia sulla dinamica del sinistro, disposta dal pubblico ministero Giulio Caprarola, a chiarire i dettagli del tragico schianto costato la vita a Ceccon, che ieri era impegnato nella prima uscita stagionale della sua squadra di amatori, la R2 Tem di Resana, che avrebbe dovuto raggiungere i colli della Pedemontana.

L'impatto era avvenuto intorno alle 9,40 in via Santa Lucia, lungo la strada che collega Castelcucco con Paderno del Grappa. Secondo i primi rilievi lo schianto è successo quando l'automobilista avrebbe svoltato per accedere alla via che porta al cimitero. Il ciclista stava arrivando dalla parte opposta e la manovra della macchina, che sarebbe stata improvvisa, non avrebbe lasciato scampo al 55enne, che è finito contro la parte anteriore dell'automobile mandando in frantumi il vetro del finestrino sul lato passeggero della lancia. Ceccon è stato sbalzato a terra, con il viso coperto di sangue. I soccorsi sono stati allertati immediatamente ma il personale medico non ha potuto che constatare il decesso. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.