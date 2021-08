Picchia un carabiniere per sfuggire ai controlli, 50enne finisce ai domiciliari

Ha aggredito un carabiniere intento ad un controllo stradale, provocandogli un trauma alla spalla sinistra e una lesione alla rachide cervicale, giudicate guaribili in 10 giorni. Così, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 agosto, i militari del Nucleo Radiomobile di Castelfranco hanno arrestato con l'accusa di lesioni e resistenza M.B., operaio di 50 anni residente a Loreggia, nel padovano. L'uomo è finito ai domiciliari in attesa della decisioni del sostituto procuratore Francesca Torri.

M.B stava percorrendo a bordo della propria vettura via Valsugana, a Castelfranco, quando è stato fermato da un pattuglia dei Carabinieri. Il 50enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi recedenti penali, sarebbe sceso dall'auto e avrebbe aggredito il militare che si era avvicinato. Al termine della violenta colluttazione l'uomo ha riportato un leggero trauma cranico non commottivo, con una prognosi di 5 giorni. All'interno dell'auto di M.B., di cui si sta verificando la validità della patente di guida, è stato trovato un manganello telescopisco in metallo, della lunghezza di 20 centimetri.