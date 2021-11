Ubriaco aggredisce i carabinieri, in tasca un telefono rubato: arrestato

Resistenza a pubblico ufficiale, simulazione di reato e ricettazione. Questi i reati per cui è stato arrestato nella mattinata di oggi, lunedì 8 novembre, F.E., un 32enne di origini brasiliane, già noto alle forse dell'ordine. A stringergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto.

Lo straniero è stato fermato per un contro in via San Pio X di Castelfranco Veneto mentre era in stato di forte alterazione psicofisica. Il 32enne ha prima riferito falsamente di avere subito un'aggressione da parte di ignoti, quindi, per eludere gli accertamenti nei suoi confronti, ha strattonato i militari. Sottoposto a perquisizione personale, il sudamericano veniva trovato in possesso di un telefono cellulare provento di furto messo a segno a Padova, nella serata di domenica, ai danni di un 49enne.

L'arrestato, a carico del quale vengono al momento contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, simulazione di reato e ricettazione, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell'Arma, in attesa del processo per direttissima, come disposto dall’autorità giudiziaria.