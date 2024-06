Nubifragio si abbatte su Castelfranco: esonda l'Avenale, raffica di allagamenti

Quella che la città di Castelfranco affronterà è certamente una notte difficile. Dopo le ondate di maltempo di fine maggio, un altro nubifragio si è abbattuto in serata sulla città del Giorgione e nel resto della Castellana. Le conseguenze in città sono state devastanti con il Muson dei Sassi ingrossato e l'Avenale che è esondato in più punti a causa dell'enorme mole d'acqua caduta nell'arco di pochissime ore. Al lavoro i vigili del fuoco con decine di interventi per allagamenti, la protezione civile e i tecnici del Comune che ha diramato sui social alcuni avvisi rivolti alla cittadinanza invitando a non usare l'auto e ad adottare "difese passive" per evitare gli allagamenti che già un mese fa avevano causato danni ad abitazioni private e negozi.