Abusivi occupano cantina e appartamento: interviene la polizia locale

Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio è stato segnalato alla polizia locale di Castelfranco Veneto un tentativo in corso di occupare abusivamente la cantina e un appartamento di edilizia popolare in via Goito.

La pattuglia dei vigili si è portata sul posto faticando non poco per accedere allo stabile con gli occupanti che nel frattempo avevano fatto perdere le loro tracce. Sul posto è arrivato il personale di Aeep che ha provveduto ad aprire la porta di ingresso del palazzo avviando, assieme agli agenti, le ispezioni nello scantinato e nell’appartamento oggetto del tentativo di occupazione. La cantina presentava segni di scasso con rottura del lucchetto, alcune masserizie e un fornello lasciato dagli occupanti abusivi. La chiusura dei locali è stata rafforzata per scongiurare nuove occupazioni. Fondamentale la collaborazione tra Aeep e polizia locale per tenere monitorato tutto il patrimonio immobiliare scongiurando ogni tentativo di occupazione abusiva. Sono ora in corso le indagini della polizia locale per identificare gli autori dello scasso e dell'occupazione abusiva.