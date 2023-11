Deve scontare 6 anni per favoreggiamento della prostituzione, arrestato un 63enne

I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto (TV) hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia, un 63enne originario del vicentino che deve scontare una pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona (tra gli altri peculato, furto, violazione alla normativa antiriciclaggio e prostituzione) commessi in provincia di Vicenza negli anni 2012, 2013 e 2021. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso.