Ruba vestiti per 300 euro, 32enne arrestato dai carabinieri

Nel corso della serata di ieri, martedì 17 novembre, a Castelfranco Veneto, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato, un cittadino tunisino 32enne, pregiudicato, residente a Padova. Il nordafricano è stato bloccato dai militari all'esterno dei "Giardini del sole", immediatamente dopo aver asportato vari capi d'abbigliamento griffati, ai quali aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva aveva un valore di circa 300 euro circa, interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.

Sempre ieri i carabinieri di Conegliano hanno arrestato O.E., nigeriano di 39 anni, su ordine carcerazione emesso da Tribunale Venezia. Lo straniero deve scontare pena di sei mesi per reati contro la persona commessi in Venezia e Mestre nel 2014. L'uomo è stato condotto in carcere a Treviso