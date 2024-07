Furti aggravati e truffe con le carte di credito: 39enne ai domiciliari

Cinque mesi e mezzo di reclusione da scontare agli arresti domiciliari per un 39enne di Castelfranco Veneto: l'uomo è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento. Il 39enne aveva rubato e utilizzato le carte di credito nel gennaio del 2023, colpendo nei comuni di Vedelago, Treviso e Paese.

I carabinieri di Cessalto hanno invece arrestato, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli, un 41enne romeno che doveva scontare 5 mesi di residuo pena per spaccio di stupefacenti in concorso, reato commesso ad Aversa nel dicembre 2013. Lo straniero si trova ora in carcere a Treviso.