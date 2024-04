Aggredisce i carabinieri, fermato grazie al taser: 29enne arrestato

Ha cercato di aggredire alcuni carabinieri e agenti dalla polizia locale ed è stato bloccato grazie all'utilizzo del taser. A finire in manette un 29enne di origini tunisine, arrestato ieri, 18 aprile, a Castelfranco Veneto. Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato giudicato nella mattinata di oggi nel processo per direttissima che si è svolto in Tribunale a Treviso. Per lo straniero, condannato a 8 mesi, sono state avviate le procedure per l'espulsione.

L'episodio è avvenuto in via Malvolta del centro della Castellana, dove il 29enne era stato sorpreso in un edificio di proprietà privata che era diventato il rifugio suo e di altri sbandati. L'uomo è andato in escandescenza, inveendo contro i militari con insulti e minacce e li ha poi aggrediti brandendo un coccio di bottiglia ed un utensile in ghisa. Per bloccarlo i militari dell'Arma sono ricorsi all'uso del taser in dotazione. Nella circostanza sono stati denunciati anche altri due nordafricani, un 27enne ed un 29enne, che con l'arrestato avevano occupato abusivamente l'immobile e che hanno tenuto atteggiamenti minacciosi cui cui hanno cercato di impedire le attività delle forze dell'ordine, senza però giungere ad un confronto fisico con gli stessi.