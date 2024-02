Finisce con l'auto contro un palo dell'illuminazione e resta incastrato tra le lamiere

Non ci sono state fortunatamente conseguenze gravi per l'incidente occorso questa mattina, intorno alle 5,30 di oggi, 4 febbraio, in Viale dell'Industria a Castelfranco Veneto. Un uomo è finito con il suo veicolo contro un palo spartitraffico dell'illuminazione pubblica ed è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Sono stati i Vigili del Fuoco castellani, intervenuti sul luogo dell'incidente, a estrarre il conducente e mettere in sicurezza l'auto.

L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e, una volta stabilizzato, è stato trasferito in ospedale. I carabinieri di Castelfranco hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.