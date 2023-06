Lite tra automobilisti, 39enne preso a pugni: è in prognosi riservata

Una furibonda lite tra automobilisti per una manovra avventata, probabilmente per una mancata precedenza, che finisce a pugni. Uno dei contendenti, un 39enne di origini kosovare e residente nel padovano, è caduto a terra dopo essere stato colpito con un pugno in volto, ha sbattuto violentemente il capo e ha perso i sensi, sotto lo sguardo attonito della sua fidanzata che ha subito lanciato l'allarme al Suem 118. Ora l'uomo, soccorso sul posto dal Suem 118 (i medici sono stati costretti a intubarlo) si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in prognosi riservata. Cronaca di un grave episodio di violenza, dai contorni ancora tutti da chiarire, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 19 giugno, lungo via Pagnana, nei pressi dell'ex "Baita al lago" di Castelfranco Veneto. L'aggressore si è poi dileguato in auto e attualmente i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto lo stanno cercando in tutta la zona. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona.