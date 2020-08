Ladri sorpresi nel bar: pugno in faccia ad un amico del titolare

Entrano in un bar per razziarlo, vengono sorpresi mentre si trovano ancora nel locale dal titolare e da alcuni amici e, per riuscire a scappare, uno dei malviventi colpisce con un pugno uno di loro che stava tentando di bloccarne la fuga. Si è conclusa con una denuncia per rapina aggravata e lesioni personali in concorso la scorribanda di due ladri, di 19 e 20 anni, entrambi italiani e già noti alle forze dell'ordine. Ad identificarli, al termine di una indagine-lampo, sono stati i carabinieri del nucleo operarativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.

I due, alle ore 5.30 circa di domenica, 2 agosto, sono penetrati, in orario di chiusura, all'interno del bar "Best Media" di Castelfranco Veneto, via Circonvallazione Ovest, dopo aver forzato una finestra del locale, da dove hanno asportato la somma di circa 1.000 euro in contanti e alcuni generi alimentari. Nel frattempo, inaspettatamente, sono stati sorpresi dal gestore del bar, che per caso è ritornato sul posto, in compagnia di alcuni amici. A quel punto, messi alle strette, prima di guadagnare la fuga a piedi tra le vie circostanti, uno dei due ladri ha colpito al volto un amico del titolare, con un pugno, provocando al malcapitato un trauma contusivo facciale, guaribile in un giorno di prognosi.

Sul posto, allertati dalla vittima, sono giunti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, i quali, dopo vari accertamenti terminati nel primo pomeriggio, hanno identificato entrambi gli autori della rapina, che sono stati poi rintracciati in centro e trovati in possesso di parte della refurtiva asportata, costituita da 100 euro circa e da qualche genere alimentare, restituiti al titolare del bar. Condotti presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco, i due uomini sono stati denunciati.