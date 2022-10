Alcolici "in promozione" anche ai minorenni: maxi-sanzione al bar

Una birra da litro a 10 euro, un gin tonic a 3 euro. Sono solo alcune delle promozioni proposte da un bar di Campigo di Castelfranco Veneto, il bar Centrale 64, finito nel mirino di un controllodegli ispettori della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Treviso. Secondo quanto accertato dalla polizia il locale, in questi ultimi mesi, nella fascia oraria serale/notturna, è stato abitualmente frequentato perlopiù dalle fasce più giovani, avventori che erano attratti dal ripetersi di promozioni commerciali lanciate dal titolare dell’esercizio che consistevano nell’offerta a prezzi modesti di consumazioni a base alcolica.

Sono state contestate al titolare del predetto esercizio, numerose violazioni di natura amministrativa, per un importo complessivo di 33.000 euro, illeciti riguardanti nello specifico la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, la possibilità dei ragazzi di poter giocare alle slot machines con vincite in denaro oltre all’impiego di addetti alla sicurezza e "buttafuori" senza nessuna autorizzazione.

I vigili del fuoco, svolgendo accertamenti sulla sicurezza dei locali, hanno accertato l’inefficienza dei dispositivi antincendio, illecito di natura penale, ordinandone il tempestivo ripristino delle condizioni di efficienza. Riguardo le violazioni accertate e contestate all’esercente in termine di partecipazione di minori al gioco mediante apparecchi elettronici che consentono vincita in denaro, è in fase di valutazione da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli ADM competente, l’emissione di un provvedimento di chiusura da 10 a 30 giorni del punto di offerta gioco. Seguiranno altre analoghe iniziative nei confronti di locali ed esercizi pubblici del settore al fine di contrastare ogni forma di illegalità in materia ed assicurare nel migliore dei modi l’ordine e la sicurezza dei cittadini.