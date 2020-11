Ruba cellulare e portafogli ai clienti del bar, 25enne arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 9 novembre, a Castelfranco Veneto, via dei Carpani, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 25enne italiano, pregiudicato, per furto aggravato. Il giovane è stato bloccato dai militari, dopo aver asportato un telefono Iphone e tre portafogli (contenenti circa 100 euro e 3 carte di credito), dall'interno di un bar del centro cittadino. Intervenuti sul posto a richiesta dei proprietari del locale, i militari dell'Arma hanno rintracciato il ladro nei pressi dell’ospedale, trovandolo in possesso di tutta la refurtiva, che è stata successivamente restituita ai proprietari. Il 25enne, su decisione della Procura, è stato collocato agli arresti domiciliari.