Ragazza 18enne scompare nel nulla a Castelfranco: «Aiutateci a ritrovarla»

«Buonasera a tutti, mia cugina il 31 maggio è scomparsa a Castelfranco Veneto, l'ultimo avvistamento è stato al bar Roma di Castelfranco Veneto alle 09:30 del mattino. Da lì purtroppo non si è saputo più nulla sulla sua posizione. Abbiamo provato a chiamarla dal suo cellulare ma risulta spento. Portava con sé uno zaino e indossava scarpe alte bianche; una maglietta nera con una riga bianca; ha 18 anni, è alta all'incirca 155 cm ed è di carnagione scura, etnia pakistana. Si chiama Basma ed è di Galliera Veneta. Lascio a fine post una sua foto che può risultare utile nella ricerca. Il giorno della sua scomparsa abbiamo fatto segnalazione ai carabinieri che ora stanno indagando. Vi invito cordialmente a condividere il post.Se avete sue notizie ci dareste una grandissima mano, nel caso in cui la vedeste chiamate il 112. Vi ringrazio»: questo l'appello apparso sul gruppo Facebook "Sei di Castelfranco Veneto se..." per lanciare l'allarme circa la scomparsa della 18enne. Sulla vicenda indagano in queste ore i carabinieri.