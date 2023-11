Invalido resta senza corrente nella casa domotica: si mobilitano carabinieri e il vicino

Un intervento di manutenzione dell'Enel, all'alba di giovedì 23 novembre, ha causato non pochi disagi a Renzo Dallan, 72enne residente a Castelfranco Veneto affetto dal morbo di Parkinson con un'invalidità di oltre il 50%.

Giovedì mattina la sua abitazione domotica è stata inserita nell'elenco di civici interessati dai lavori dell'Enel. Il problema è che il signor Dallan non aveva ricevuto nessun avviso che la corrente sarebbe stata presa fino a tarda mattina. Quando, in piena notte, si è alzato per accudire la moglie allettata e totalmente invalida, Dallan si è trovato senza luce nel buio pesto della camera. Fortunatamente aprendo la porta della stanza si attiva in automatico una luce alimentata da un pannello solare. Per raggiungere la porta e farla scattare, il 72enne è andato a sbattere dentro casa, rischiando di cadere rovinosamente a terra. Fortunatamente è riuscito a fare luce nella stanza da letto ma tutto il resto dell'abitazione era al buio e persiane e garage erano bloccati non essendoci corrente. Alle 6 di mattina, dopo esser riuscito a recuperare una torcia sulle scale e a muoversi con prudenza per la casa, il 72enne ha visto alla porta i tecnici dell'Enel. Nessun guasto: la corrente era stata presa perché la casa era stata inserita nell'intervento programmato da Enel. I tecnici vedendo il pensionato nel panico si sono sincerati delle sue condizioni e hanno ridato corrente, invitando il 72enne a sottolineare il disguido scaricando l'app dell'Enel. Peccato che, dopo pochi minuti da quando i due lavoratori se ne erano andati, la corrente è andata via di nuovo lasciando Dallan e la moglie di nuovo al buio. A quel punto il 72enne ha provato a chiamare l'Enel non riuscendo a scaricare l'app. Dopo essere rimasto in attesa di parlare con un operatore per ben due ore, alle 8 di mattina Dallan ha chiamato i carabinieri e un suo vicino di casa, Carlo Dorella, per chiedere loro aiuto. Sia i militari dell'Arma che il vicino si sono subito mobilitati per aiutarlo: i carabinieri sono riusciti a mettersi in contatto con l'Enel e a chiedere che la corrente venisse ripristinata. Il vicino, invece, ha scaricato l'app di Enel sullo smartphone di Dallan, controllando se avesse bisogno di qualche altro aiuto. Poco dopo le 10 di mattina i tecnici dell'Enel sono tornati sul posto e hanno ripristinato la corrente una volta per tutte, riattivando le funzionalità della casa domotica. Una disavventura a lieto fine.

Il commento

«Non appena mi sono svegliato e ho visto che non c'era corrente sono andato nel panico - racconta Renzo Dallan ai nostri microfoni -. Fortunatamente non sono caduto per terra ma devo ringraziare davvero i carabinieri, il signor Carlo e i tecnici dell'Enel per la loro disponibilità. L'unica cosa che vorrei fosse migliorata è il servizio telefonico di Enel per noi persone invalide. Senza tastiera e a causa del Parkinson non riuscivo a inserire il codice che la voce automatica mi diceva di digitare per poter scaricare l'app e mettermi in contatto con uno degli operatori. Il servizio telefonico è senza dubbio da migliorare. Per fortuna i carabinieri e il signor Dorella sono riusciti ad aiutarmi: non si è trattato di un guasto o di un blackout ma di un errore di comunicazione dal momento che non ero stato informato che in casa non avrei avuto la corrente per tutta la mattina» conclude Dallan.