Blitz choc al bazar etnico: cibi scaduti da anni, dormitorio tra le derrate alimentari

Controlli e ispezioni a tappeto in macellerie e bazar etnici della zona di Borgo Pieve, Borgo Treviso e Borgo Padova a Castelfranco Veneto. Gli agenti di polizia amministrativa del Comando di polizia locale hanno scoperto in questi giorni partite di cibo scadute anche da due anni, oltre ad alimenti conservati in pessime condizioni igieniche, tra sporcizia e sangue rappreso.

Il Servizio igiene alimenti e nutrizione dell'Ulss 2 ha eseguito un’ispezione nella macelleria dove gli agenti della locale avevano scoperto un banco frigo con le carni esposte senza alcun riferimento sul tipo di carne, provenienza e prezzo oltre a essere tutte mescolate tra loro mescolandosi. Nel magazzino di un bazar, tra derrate alimentari mal conservate e sporcizia, gli inquirenti hanno trovato un dormitorio con letti dislocati tra le merci. Immediate le segnalazioni a Nas Sian. Sanzionati anche degli alimentari che proponevano al pubblico prodotti di origine estera senza la regolare etichettatura in lingua italiana. Multe anche per la mancata esposizione dei prezzi, intere vetrine e scaffali di prodotti privi di alcuna indicazione del prezzo al consumatore finale e prodotti scontati che non riportavano il prezzo originario per ingannare il cliente. I controlli hanno interessato anche alcuni saloni di acconciatura gestiti da cittadini stranieri nella zona di Borgo Pieve e Borgo Treviso: anche qui gli agenti hanno scoperto carenze dal punto di vista igienico e l’assenza della figura del direttore tecnico ovvero il soggetto con competenze necessarie per tenere aperta l’attività. In un caso figurava responsabile un uomo residente a Catanzaro, un prestanome servito solo come nome da indicare in Scia per aprire l'attività, violando così la normativa di settore.