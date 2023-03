La cagnolina Giulia cade in un canale, salvata dai vigili del fuoco

“Giulia” una cagna di 15 anni sfugge a controllo della proprietaria mentre era a spasso nella zona della cassa di espansione di Salvarosa a Castelfranco e cade in acqua nel canale Brentella: a salvarla ci hanno pensato i vigili del fuoco. È successo nella tarda mattinata di sabato, quando il meticcio dopo essere caduto in acqua ha raggiunto un isolotto rimanendo ferma. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo portando in salvo “Giulia” che è stata riconsegnata sana a e salva alla felice proprietaria, la quale ha seguito trepidante tutte le fasi di salvataggio.