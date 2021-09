Guidavano in stato di ebbrezza, due denunciati

I protagonisti sono un 30enne di Castelfranco, fermato nella notte di sabato 11 settembre con un tasso pari a 1,36 e un 40enne di Vedelago, che era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto il 9 settembre

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per guida sotto l'influenza dell'alcool un 30enne del posto che, controllato nella notte scorsa, 11 settembre, in via San Pio x alla guida della propria autovettura, una Seat Ibiza, e sottoposto ad accertamento alcolometrico e' risultato positivo con tasso pari a 1,36.

Anche a Vedelago i militari dell'Arma i carabinieri hanno hanno denunciato un 40enne della zona che, a seguito di fuoriuscita stradale autonoma, occorsa giovedì scorso, 9 settembre, in via monte Pasubio, è stato sottoposto ad accertamento alcolometrico, risultando positivo con tasso pari a 0,90. Ai due automobilisti e' stata ritirata la patente di guida.