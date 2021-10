Shopping e spesa con la carta di credito rubata, 26enne arrestato

La spesa al supermercato, il conto dal parrucchiere, un pò di shopping tra la Castellana e la provincia di Padova e infine il conto del bar. Tutto con una carta prepagata che aveva rubato ad un commerciante 31enne, derubato del portafogli che si trovava nel suo furgone, usato per trasportare merce. E' terminata in un bar di via Podgora a Castelfranco Veneto la giornata di spese pazze di un 26enne, A.Z., arrestato in flagranza dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari hanno trovato la carta usata per le consumazioni al bar, altre 2 carte di debito, del commerciante e un coltello della lunghezza di 18 centimetri. Al 26enne sono stati contestati i reati di ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e pagamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ed è stato collocato in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo soggetto rintracciato e tratto in arresto è un 22enne trevigiano che risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 20 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovane, infatti, era stato condannato alla pena di 1 anno e 21 giorni di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furto in abitazione e minaccia aggravata, commessi a Castelfranco Veneto nel 2016. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato all'istituto penale per i minorenni di Treviso