Due balordi tentato di assaltare la caserma dei carabinieri di Castelfranco, bloccati

Hanno tentato di assaltare una caserma dei carabinieri. Protagonisti del folle gesto due giovani, un 20enne italiano ed un 28enne di origini marocchine, già noti alle Forze dell'Ordine e denunciati nelle scorse ore dai carabinieri di Castelfranco Veneto perché, nel corso di due distinti controlli effettuati dai militari dell'Arma nel centro della Castellana, l'uno opponeva resistenza all'identificazione e l'altro, il più giovane, dopo aver tentato di allontanarsi è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente.

I due hanno tentato stasera, 24 novembre, completamente ubriachi (e forse alterati anche da altre sostanze), di scavalcare la recinzione della caserma dell'Armama sono stati tuttavia bloccati dai carabinieri presenti in caserma. I due giovani sono stati condotti in ospedale con lievi lesioni e sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.