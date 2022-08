Travolto su un cavalcavia a Castelfranco, tutti gli amici alla cena in suo ricordo

Una cena per ricordare Kevin Carraro. E' l'idea che hanno lanciato i familiari del giovane 17enne, travolto mentre tornava con altri sei amici da una serata al bar sul cavalcavia di via Lovara a Campigo di Castelfranco mercoledì scorso 24 agosto. L'appello, rivolto tutti quelli che lo conoscevano, è per una occasione di ricordo, per parlare di lui, per "tagliare" quella fetta di torta con cui oggi, domenica 28 agosto, avrebbe festeggiato la maggiore età.

Kevin ha perso la vita in un tragico scontro con una Jeep Renegade. Alla guida del mezzo c'era un ventenne di Resana che aveva da poco preso la patente. «Me lo sono trovato davanti, non sono riuscito ad evitarlo» avrebbe detto l'investitore agli inquirenti. Dopo l'incidente il ragazzo sarebbe sceso dalla vettura in lacrime e ha chiamato per primo i soccorsi. Ma secondo la famiglia di Kevin Carraro il mezzo che ha falciato il loro figlio andava troppo veloce. «Se l’automobilista, che aveva visto il gruppetto di ciclisti e se avesse rispettato i limiti di velocità sarebbe riuscito a frenare tempestivamente e questa tragedia si sarebbe potuta evitare»