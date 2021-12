Investe pedone, scappa ma poi si costituisce: denunciata una 69enne

Centra un pedone e fugge, ma poco dopo si pente e si presenta alla Polizia Municipale, evitando così l'arresto. E' successo ieri, sabato 11 dicembre, a M.M., una donna di 69 anni di Castelfranco, che ha evitato la manette per essersi presentata entro le 48 ore ma è stata denunciata in stato di libertà per omissione di soccorso e fuga, con ritiro immediato della patente di guida. La posizione della 69enne potrebbe però aggravarsi se le condizioni della donna investita, una 65enne di Piombino Dese, in provincia di Padova, ricoverata all'ospedale di Camposampiero, dovessero peggiorare.

L'incidente è avvenuto ieri alle 17.30 a Levada di Piombino Dese lungo la strada provinciale 50, in via Carducci, all'intersezione con via Magellano, in un tratto privo di attraversamenti pedonali. La donna investita, V. D., stava attraversando la provinciale verosimilmente per rincasare. È stata centrata da un'auto che transitava da Trebaseleghe verso il centro di Levada. In seguito al violentissimo urto, la donna è stata scaraventata a terra ma il conducente del veicolo non si è fermato a prestarle soccorso ed è fuggito. Mentre la donna ferita veniva trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Camposampiero, la polizia locale ha avviato i rilievi. I testimoni, sentiti sull'accaduto, non sono stati in grado di identificare il veicolo investitore, riferendo solo di aver visto un'auto scura.

Il conducente dell'auto si è costituita poco dopo. La sua auto, una Ford Ka, presentava i segni dell'impatto. L'automobilista ha ammesso la propria responsabilità e ha dichiarato di essere scappata per paura. È stata sottoposta ai test di legge, risultando negativa.