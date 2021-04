Violenta la moglie e le chiede di prostituirsi, 37enne condannato a 4 anni e 5 mesi

L'ha picchiata, minacciata e violentata in più di una occasione. E le avrebbe chiesto anche di prostituirsi. Per questa ragione in un kossovaro di 37 anni, residente in un comune di castellana, è stato condannato oggi a 4 anni e 5 mesi di reclusione. Lei, la parte offesa, madre dei loro figli piccoli, è però tornata da lui. Ha ritirato la costituzione di parte civile e la denuncia che aveva sporto e attualmente ha ricominciato a vivere con il suo "aguzzino" e tutto sembra andare d'amore e d'accordo.

Ma le accuse rivolte verso il kossovaro erano gravi. La donna, nel maggio del 2019, aveva querelato il marito convivente per una serie di episodi in cui lui, che avrebbe voluto altri figli, l'avrebbe costretta ad avere dei rapporti sessuali completi. Questo avveniva dopo otto anni di inferno, in cui sarebbe stata costantemente maltratta e umiliata dall'uomo. «Sei una p...» le diceva lui, non risparmiandosi di colpirla sebbene fosse incinta. «Dammi i soldi se no ti ammazzo, sei solo una p....» sarebbe stato il ritornello con cui il marito, al tempo senza lavoro, pretendeva che lei gli consegnasse i soldi che guadagnava co la sua occupoazione. Subiva un controllo asfissiante da parte del marito, le diceva quello che poteva o non poteva fare e le avrebbe anche installato anche una applicazione sul telefono cellulare per poter poter verificare i suoi movimenti. Poi un giorno le avrebbe chiesto di cominciare a prostituirsi per portare a casa più soldi.

Tutto, comprese le botte, di fronte al figlio e alla figlia piccoli della coppia. Difeso dall'avvocato Paolo Miotti l'uomo è comparso oggi, martedì 27 aprile, per la lettura di una sentenza piuttosto severa nei suoi confronti.