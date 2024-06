Resta incastrata in una grondaia, civetta salvata dai vigili del fuoco

Una civetta rimasta incastrata con una zampa su una grondaia di un’abitazione è stata liberata dai vigili del fuoco. E’ successo nel primo pomeriggio di martedì in via Montebelluna di Salvarosa a Castelfranco Veneto. Il rapace è stato consegnato al personale della fauna selvatica per le cure.

Una mucca finita in un dirupo, in località Caorera, in Val de Fora Monte Zogo nel comune di Quero Vas, è stata recuperata nella tarda mattinata di martedì dall’elicottero Drago 154 dei vigili del fuoco del reparto volo di Venezia. L’animale era finito nel precipizio un paio di giorni fa. Impossibile per l’impervietà del luogo il recupero in altro modo. I vigili del fuoco presenti anche con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviali), hanno predisposto il luogo per il recupero dall’alto dell’animale, tramite il cavo baricentrico dell’elicottero. La mucca, presente anche il proprietario, è stata imbragata, issata e portata al sicuro su un prato della zona.