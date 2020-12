Fermato sulla sr 308 senza assicurazione, in tasca due bustine di cocaina

Fermato dalla polizia stradale di Padova a brodo di una Smart sulla regionale 308 a Cadoneghe mentre viaggiavano in direzione di Castelfranco, lo straniero che era alla guida è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Dai rilievi effettuati è emerso come il veicolo fosse privo di copertura assicurativa.

L'uomo a volante ha dichiarato agli agenti di essere stato a Padova per cercare alcuni ricambi per l'automobile. Accompagnato in questura, dal controllo delle tasche sono emerse 2 bustine piene di cocaina. Identificato in un marocchino di 28 anni, è emerso come il giovane avesse anche un obbligo di dimora nella sua residenza di Castelfranco Veneto che ha quindi violato. La Smart è stata sequestrata così come la sostanza stupefacente mentre il ventottenne è stato indagato in stato di libertà.