Scoperto a cedere una dose ad un cliente, in manette un 26enne

I Carabinieri di Castelfranco Veneto, durante un blitz antidroga per contrastare la diffusione di droga tra i giovani, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione e vendita di stupefacente, un 26enne della zona. Il giovane è stato bloccato nelle scorse ore in piazza Giorgione, in pieno centro, immediatamente dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un suo “cliente”. La successiva perquisizione personale e domiciliare nei confronti dell’arrestato ha consentito ai militari dell’arma operanti di rinvenire e sequestrare ulteriori quasi 60 grammi di hashish, 5 di marijuana e vario materiale per la pesatura ed il confezionamento della droga.