Aveva un coltello in tasca, studente 15enne denunciato

Un coltello, di una lunghezza di circa 15 centimetri, in tasca, pronto per essere utilizzato. Questo quanto è stato sequestrato, qualche giorno fa, ad uno studente di appena 15 anni dai carabinieri di Castelfranco Veneto. I militari, negli ultimi tempi, hanno aumentato i controlli soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Il ragazzo, residente con la famiglia in provincia di Padova ma frequentante un istituto della Castellana, non ha saputo fornire nessuna giustificazione sul motivo per cui tenesse a disposizione la lama. L'arma è stata posta sotto sequestro e per il 15enne è scattata una denuncia alla Procura per i minori per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

