Motore del pullman della Mom si incendia, studenti costretti a scendere

C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha interessato il motore di un pullman della Mom che si trovava fermo in sosta a Castelfranco Veneto, all'incrocio tra via dei Faggi e via delle Querce. L'episodio è avvenuto intorno alle 13.30. A rendersi conto di quanto stava avvenendo è stato l'autista del mezzo che ha sentito l'odore di fumo acre provenire dall'esterno e ha subito chiesto agli studenti che si trovavano a bordo, in procinto di partire, di scendere dal mezzo. I giovani sono poi saliti a bordo di un mezzo sostitutivo. I disagi sono stati limitati: non si sono registrati ne' feriti ne' intosssicati.