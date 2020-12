Da Padova a Castelfranco per bere lo spritz: cinque giovani multati

Come nulla fosse, erano saliti a bordo di un treno che da Padova li aveva portati a Castelfranco Veneto. L'obiettivo di cinque ragazzi era quello di bere un aperitivo insieme ad alcuni amici trevigiani, in piazza Giorgione, prima della chiusura delle ore 18. Lo spritz è però andato loro di traverso: sono stati fermati, nel pomeriggio di ieri, sabato 20 dicembre, dalla polizia locale che li ha sanzionati con una multa di 400 euro per aver violato l'ordinanza del governatore Luca Zaia. A riportare la vicenda è stato il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, domenica 20 dicembre. Numerosi controlli sono stati svolti sia dalle polizie locali ma anche dai carabinieri in tutto il territorio della Marca, soprattutto a Treviso ma anche a Conegliano e Vittorio Veneto.