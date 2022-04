Crolla il soffitto del salotto, paura per due anziani: «Salvi per miracolo»

Attimi di autentico terrore quello che hanno vissuto martedì sera, 5 aprile, due anziani coniugi, marito e moglie, Giancarlo Marchesan e Marilena, residenti in un appartamento popolare al civico 7 di via Catalani, a Castelfranco Veneto. L'allarme è scattato alle 22.15 quando improvvisamente è crollata una porzione di soffitto del salotto: fino a pochi minuti prima la coppia si trovava li. Se così fosse stato, non avrebbero avuto scampo. Fortuna ha voluto che Marilena avesse invece accompagnato a letto il marito, assistendo poi alla terrificante scena dei calcinacci che crollano a terra. Un boato fragoroso, avvertito distintamente anche dagli altri residenti dello stabile. L'anziana ha lanciato l'allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I pompieri hanno puntellato il soffitto della stanza dichiarandola inagibile, così come la camera da letto. Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino alle 3 del mattino. I tecnici dell'Aeep, partecipata del Comune, svolgeranno a breve gli accertamenti del caso, intervenendo quanto prima per intervenire e permettere agli anziani di dormire sonni tranquilli.