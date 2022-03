Maxi-rissa prima di Giorgione-Bassano, trenta ultras a rischio Daspo

Gli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto stanno vagliando in queste ore i filmati relativi ai violenti scontri tra tifosi avvenuti domenica scorsa all'esterno dello stadio di Castelfranco Veneto prima dell'incontro Giorgione-Bassano, gara valida per il campionato dilettantistico di Eccellenza e conclusa con la vittoria della squadra berica. Sarebbero almeno una trentina i giovani che hanno preso parte alla maxi-rissa, attorno alla quale potrebbero esserci aspetti anche esterni alla rivalità calcistica. Secondo quando starebbe emergendo dalle indagini, una parte dei sostenitori era infatti in possesso di bastoni, cinghie e cinture, che farebbe pensare ad un vero e proprio agguato. La situazione era di tensione anche a fine partita al punto che i carabinieri hanno scortato i tifosi vicentini sino a Bassano per evitare nuovi scontri. Per i responsabili, su cui indagano le forze dell'ordine, sono in arrivo denunce per il reato di rissa aggravata e daspo da parte del Questore di Treviso, Vito Montaruli.

Il comunicato del Bassano

La società Fc Bassano 1903 prende le distanza da quanto accaduto domenica 13 marzo 2022 all’esterno dello stadio comunale di Castelfranco Veneto. «I valori dello sport, che ci sono stati insegnati fin da piccoli, non hanno nulla a che fare con gli episodi di violenza verificatisi prima della partita tra il Giorgione 2000 e la nostra squadra - è il commento del presidente Fabio Campagnolo - A Bassano non c'è posto per questi tifosi. Tifo sì, tutto il resto no». Nella giornata di ieri la dirigenza giallorossa ha già incontrato una delegazione dei suoi tifosi per fare chiarezza su quanto accaduto e ribadire ancora una volta che la violenza non fa parte del Dna dello sport.