Chirurgo estetico diffamato, 46enne finisce a processo

«Non rilascia ricevute, non risponde dei danni, manomette cartelle cliniche». Questi alcuni dei commenti che O.M, una donna 46enne di origine russa, avrebbe postato su Facebook, Google e su "Forum Al Femminile" nei confronti di A.D.V., medico chirurgo speciliazzato in interventi di plastica ed estetica. Commenti per nulla lusinghieri sul dottore che l'aveva sottoposta ad una operazione di "minilifting cervico facciale" il cui risultato non era, evidentemente, quello sperato. O.M. (difesa dall'avvocato Roberto Canal) è stata però denunciata per diffamazione e dove ora affrontare il processo.

La vicenda è relativa ad un intervento estetico cui la donna, residente a Occhiobello, nel rodigino, si era sottoposta nel corso del 2019 presso lo studio del medico, che si trova a Castelfranco. Ma i risultati non erano quelli che O.M. si aspettava. E così la donna avrebbe non solo protestato di persona ma letteralmente sommerso il chirurgo di recensioni negative. «Ha fatto danni a me e alle mie amiche - ha scritto sui social - dopo però ha chiuso la porta in faccia. Il mio consiglio è di evitarlo». E parlando della sua operazione avrebbe scritto che il medico l'avrebbe «completamente sfigurata», aggiungendo che si sarebbe trattato di un «ladro, falso, schifoso e incompetente», che avrebbe usato «il botox diluito con l'acqua», tanto da rendere le labbra «tutte uguali...non ha gusto, non ha buon senso, non ha onestà» e che l'avrebbe trascinato in Tribunale per rispondere dei danni che le aveva provocato.