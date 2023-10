Self service di un distributore di carburante manomesso, "ladri di codici" scoperti

Nella tarda serata di martedì 17 ottobre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto, nel corso di un controllo, hanno denunciato due cittadini rumeni che avevano manomesso l’impianto self service di un distributore di carburanti della zona, installando una microcamera ed un lettore magnetico, con cui si erano procurati i codici di accesso delle carte di credito utilizzate dai clienti. Durante un controllo da parte dei militari, i due stranieri sono stati trovati in possesso anche di due cacciaviti ed un taglierino, nonché di una carta prepagata priva di tracciamento, verosimilmente utilizzata per caricare gli importi clonati dalle carte di credito degli utenti, tramite i dispositivi magnetici installati nel self service.