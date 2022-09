Gestore e barista aggrediti da clienti ubriachi: si erano rifiutati di servire da bere

Hanno riportato alcune lievi ferite alle mani, per alcuni giorni di prognosi, a causa delle percosse subite da due clienti un pò troppo "turbolenti". E' purtroppo il prezzo che hanno dovuto pagare il gestore del bar Baraonda di via Borgo Treviso a Castelfranco Veneto, un 50enne, e la sua dipendente 41enne, "colpevoli" di aver soltanto fatto rispettare la legge. Gli autori del gesto di violenza sono due cittadini marocchini, già ben conosciuti dalle forze dell'ordine per altri episodi simili. Gestore e barista si sono rifiutati di servire loro alcolici, vedendoli già alterati, e ne è dunque nata una violenta rissa. Gli stranieri sono stati identificati in seguito dai carabinieri e la loro posizione sarà ora posta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria dai militari dell'Arma.