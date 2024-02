/ Vicolo Cappuccini, 21

Carabinieri in piazza con il cane antidroga, fuggi fuggi generale: due fermati

Venerdì di controlli per i carabinieri di Castelfranco Veneto che, in mattinata, hanno fermato un giovane spacciatore di Vedelago con diverse dosi di cannabis in macchina. Nel pomeriggio i controlli con il cane Energy in centro storico